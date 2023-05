Le bus d'une équipe de Ligue 1 repart en oubliant un joueur au stade

Le club corse d'Ajaccio n'a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison de Ligue 1. Il était d'ores et déjà relégué en Ligue 2 française depuis quelques matches et il devait se déplacer samedi à Lens, la meilleure équipe à domicile. Autant dire que la cuisante défaite 3-0 encaissée par l'AC Ajaccio n'a pas surpris grand monde.