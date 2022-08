Un bijou : Le but de 50 mètres d'un ancien Messin en Angleterre

L'ancien joueur du FC Metz Ismaïla Sarr a inscrit un but génial et spectaculaire, lundi, avec son club de Watford, relégué en deuxième division anglaise.

Voici une belle manière de se vendre, alors que le marché des transferts bat son plein. Souvent annoncé partant depuis le début du mercato, l'ancien Messin Ismaïla Sarr évoluant toujours à Watford (relégué en Championship), s'est illustré lundi avec un but venu d'ailleurs sur la pelouse de West Bromwich Albion. Contrôle «porte-manteau» dos au bus, pivot et lob de son propre camp, l'international sénégalais de 24 ans a illuminé le début de match d'un but splendide. A voir et à revoir, sous tous les angles.