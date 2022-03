Bébé avec des aiguilles : «Le but était de tuer l'enfant» avoue le beau-père

Le beau-père du petit garçon de deux ans victime d'un rituel de magie noire dans le nord-est du Brésil a raconté à la télévision que son intention était bien «de tuer l'enfant» en lui introduisant des dizaines d'aiguilles dans le corps.

Le dernier bulletin médical diffusé dimanche soir indique que l'enfant n'a plus de fièvre et que d'ici à mercredi les médecins décideront s'il doit être opéré à nouveau pour retirer d'autres aiguilles se trouvant dans l'abdomen, la vessie et les intestins.

«Cela a été une idée folle. Je mettais du vin dans l'eau bénite et je lui faisais boire. Il buvait et s'évanouissait. Alors j'enfonçais les aiguilles. Il y a des fois où j'en ai mis plus de dix», a précisé le beau-père du garçonnet, arrêté mercredi dernier par la police et écroué.