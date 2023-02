Ligue des champions : Le but exceptionnel d'Adeyemi sur un contre supersonique

Kylian Mbappé n'a qu'à bien se tenir. L'international allemand Karim Adeyemi a inscrit mercredi un but fantastique, que n'aurait pas renié la star du PSG. Après un corner et une grosse occasion pour Chelsea, le jeune attaquant de 20 ans a récupéré le ballon dans son camp et effectué une chevauchée fantastique.

Près de la surface adverse, il a ensuite déposé Enzo Fernandez puis dribblé le gardien Kepa avant de conclure. À une vitesse folle avec le ballon – il a été flashé à 35 km/h – le joueur d'origine nigériane et roumaine a marqué LE but de cette semaine de Ligue des champions mais surtout offert la victoire à Dortmund (1-0), face à des Blues en manque d'efficacité dans le dernier geste.

«Je me suis dit qu'il fallait que je marque ce but, on essaie de gagner le un contre un. Nouvelle année et nouvelle chance!», a-t-il commenté à l'issue de la rencontre.