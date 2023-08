Le but génial d'un joueur de Lens contre Manchester United

Qui dit retour en Champions League, dit affiche de Champions League pour le RC Lens, dauphin du PSG la saison passée en Ligue 1. Le club nordiste, qui défiait Manchester ce week-end à Old Trafford, s'est testé face à une grosse écurie européenne et a même ouvert le score brillamment.

Une frappe de Sotoca du milieu de terrain a lobé Onana et glacé «le théâtre des rêves». Si les Sang et Or menaient 0-1 à la mi-temps, ils se sont finalement inclinés 3-1 après des buts de Rashford, Antony et Casemiro au retour des vestiaires. Il s'agissait du dernier match de préparation des deux équipes dont les championnats respectifs reprennent ce week-end.