Football : Le but «zlatanesque» d'Erling Haaland

«Un geste à la Zlatan Ibrahimovic», s'exclame le commentateur de BeIn Sports. « Les gens qui me connaissent savent l’influence que Cruyff a eu sur moi comme mentor, et il avait marqué un but contre l’Atlético Madrid, il y a des années, qui ressemble tellement à ce but», a remarqué Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Erling Haaland «a cette capacité à mettre le pied très haut, il est très souple et il est capable de mettre le ballon au fond» dans cette position, a ajouté le coach catalan.