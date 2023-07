Festival: Le Cabaret Vert: du rock au reggae en passant par l'électro et le rap

Festival

Calvin Harris, Damso, Christine and the Queens, Hamza et bien d’autres encore seront présents au Cabaret Vert qui se déroulera du 16 au 20 août 2023 pour un festival grandiose. Que tu sois un habitué des festivals ou que ce soit ta première fois, tu seras assurément transporté dans l’univers de la musique, de l’art et la nature pour créer des souvenirs indélébiles. Pour tenter ta chance de remporter 2 places pour le jour de ton choix au Cabaret Vert, remplis le formulaire ci-dessous.