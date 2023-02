Étude en Norvège : Le caca de baleine nous protègera-t-il du réchauffement climatique?

Vital pour le phytoplancton

Or, chaque rorqual commun – un animal de 40-50 tonnes à l’âge adulte qui se nourrit par filtration en avalant de grandes quantités d’eau - libère «plusieurs centaines de litres d’urine» par jour. «Si l’on a moins de baleines, on risque qu’il y ait moins de fertilisation de la surface des océans», a fait valoir M. Gundersen. «Or, une production accrue de phytoplancton, c’est plus de CO2 absorbé». Et donc une fraction infinitésimale de réchauffement planétaire en moins.