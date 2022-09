Près de la frontière: Le cadavre toujours pas identifié, l'enquête sera «longue»

Quatre jours après la découverte d'un corps de femme nue, décapité et démembré, le procureur de la République de Nancy, François Pérain, a livré les premiers éléments de l'enquête. La femme, dont l'âge est est situé entre 20 et 35 ans, n'a pas encore été identifiée, tout comme la cause de son décès. «L'identification de la victime est notre principal objectif. En l’absence de la tête, un élément essentiel, on peut pas déterminer la cause du décès. La victime a pu être blessée mortellement à ce niveau» a précisé le magistrat.