Gagne tes places! : Le Cadre Noir, un événement exceptionnel

Le Cadre Noir nous plonge au cœur de son nouveau spectacle avec une mise en scène inédite ! Le choix du décor, des lumières et de la musique est spécialement créé pour l’occasion. Les prouesses techniques, la puissante harmonie entre le cheval et son écuyer, rapprochent intimement le public des chevaux et des écuyers. Venez vivre la magie d’un événement exceptionnel de grande qualité artistique et de renommée internationale.

Spectacle

L'essentiel t'offre tes places pour Le Cadre Noir au Galaxie à Amnéville le 22 avril à 20h.

Participe ici

Tirage au sort le 15 avril