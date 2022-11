Au Luxembourg: Le calendrier de Léa met les talents locaux en Avent

«Ce sont 24 petits cadeaux réalisés par des producteurs et créateurs luxembourgeois. Il y a des cadeaux à consommer, d'autres à garder. Du chocolat, du miel, mais aussi du savon ou des chaussettes». Sur chaque boîte, un QR Code dévoile quel producteur se cache derrière le cadeau, via un reportage en ligne. «C’est sympa et les mises en boîte ont été réalisées par les Ateliers du Tricentenaire», précise Léa Schroeder.

Avec 1 350 exemplaires, le calendrier de l’Avent récolte un franc succès. «C’est déjà la troisième année pour cette opération et on sent une certaine attente auprès de la population, reconnaît Léa Schroeder. C’est un très beau présent avec lequel on ne peut pas se tromper. C’est vraiment un cadeau à se partager pour toute la famille».