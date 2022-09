Hommage à la reine : Le câlin de Meghan Markle à une ado fait le tour du monde

Elle voulait montrer à Meghan qu'elle était toujours appréciée des Britanniques: une adolescente de 14 ans a échangé quelques mots avec la femme du prince Harry, lors d'un bain de foule devant Windsor. La duchesse de Sussex lui a demandé son prénom et s'est exclamée: «Amelka, que c'est beau!». La jeune fille a alors demandé si elle pouvait serrer dans ses bras la maman d'Archie et Lilibet. «Bien sûr», a-t-elle répondu avant de prendre l'ado contre elle.

Les images ont fait le tour du monde et réconcilié quelques sujets de sa Majesté avec celle que beaucoup voient comme la responsable de la rupture entre le prince Harry et la famille royale. Une pierre de plus dans la reconstruction d'un lien bien abîmé, notamment par l'interview explosive des Sussex chez Oprah Winfrey.