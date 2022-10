En Suisse : Le camion s'approche trop près de son chien, il pète un cable

Le chauffeur est descendu du camion. Le propriétaire du chien s’est emparé d’une pierre, est allé à la rencontre du chauffeur, s’est dressé devant lui, a tendu le bras et a frappé l’homme «brusquement et violemment». Le chauffeur a dû être hospitalisé pour une fracture de l’os zygomatique. Le juge lui demande pourquoi il a pris la pierre. «Dans ma tête, j’avais l’intention de la jeter contre le véhicule», explique l’accusé, qui confirme toutefois sans détour qu’il a ensuite violemment frappé le chauffeur au visage «sans avertissement». Il reconnaît également la grande dangerosité de ce coup.

Faits admis

Le propriétaire du chien a été arrêté ensuite et a passé deux jours en détention. Il ne s’attendait pas à cela à l’époque, dit-il dans la salle d’audience. C’était terrible. Mais il n’était pas non plus conscient de ce qu’il avait fait. Le bref interrogatoire devant le tribunal ne fournit pas d’explication réelle à son acte. Il est passé aux aveux dès le début de l’enquête. L’accusation et la défense ont pu se mettre d’accord sur une procédure abrégée.