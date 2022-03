Le camp de réfugiés de Kibati pillé par des soldats

Des soldats ont pillé dans la nuit de dimanche à lundi un camp de réfugiés du Congo-Kinshasa, tirant des coup de feu et dépouillant les personnes affamées et traumatisées qui avaient fui les combats dans l’est du pays. D’après plusieurs témoignages, une femme a été tuée par une balle perdue dimanche soir alors que les soldats allaient de maison en maison et de tente en tente à Kibati, un village situé au nord de la capitale provinciale du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), qui a été envahi par quelque 70 000 réfugiés.