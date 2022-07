France : Le camp Macron remporte un test-clé à l'Assemblée nationale

Après quatre jours de discussions et au bout d’une nuit entière de débats houleux, les députés ont adopté vendredi en première lecture le projet de loi «d’urgence» pour le pouvoir d’achat.

«Ayatollahs verts», «fachos», «nullités énergétiques»: les attaques ont fusé pendant de longues heures, donnant parfois à l’Assemblée des airs d’enceinte incontrôlable, ou de cour d'école. Mais après quatre jours de discussions et au bout d’une nuit entière de débats houleux, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi «d’urgence» pour le pouvoir d’achat, un texte protéiforme censé atténuer les effets de l’inflation et de la crise énergétique. Ce premier grand texte de la législature a été validé peu avant 6h du matin par 341 voix pour, 116 contre et 21 abstentions, au bout d’une nuit émaillée d’invectives.