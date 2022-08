Education au Luxembourg: Le campus spatial débarque à Belval et Roeser en 2025

Toujours plus près des étoiles! Un Space Campus à deux têtes va émerger lors des prochaines années au Grand-Duché. Avec un objectif bien défini: assurer la position compétitive des entreprises et des institutions de recherche publique.

En 2025, le nouveau campus spatial se déclinera sur deux sites: d’un côté, sur la commune de Roeser pour le volet économique, et, de l’autre, à Esch-Belval pour les activités liées à la recherche.

Un secteur en pleine expansion

«C’est important d’intégrer ce campus aux autres activités de recherche à Belval», précise Claude Meisch, ministre compétent en la matière. «Cette structure devra communiquer vers les autres acteurs et sera composée, dans une première phase, d’une cinquantaine de collaborateurs et chercheurs, du monde entier. On pourra se développer car la surface de départ de 69 ares peut s’étendre à 1,9 hectare».