Accident du Titan: Le Canada enquête sur l’accident du submersible près du Titanic

Une telle enquête prend habituellement entre 18 et 24 mois, mais la BST va essayer «d’aller plus vite, car nous savons que tout le monde veut des réponses, notamment les familles», a-t-elle indiqué. Une équipe de la BST est arrivée à Saint-John’s en Terre-Neuve-et-Labrador et «examine le lieu de l’événement et de l’épave, interviewe les témoins et recueille toute l’information pertinente», a-t-elle ajouté.