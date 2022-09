Météo : Le Canada se prépare à l’impact «historique» de l’ouragan Fiona

Le Canada se préparait vendredi à l’arrivée de l’ouragan Fiona, qualifié d’«historique» par les services météo du pays, après avoir semé la dévastation dans les Caraïbes et provoqué inondations et coupures de courant aux Bermudes.

«Inquiets»

Des coupures de courant

Plus tôt vendredi, les Bermudes avaient été secouées par des rafales à 160 km/h et des pluies violentes. Mais après avoir semé la destruction dans les Caraïbes, Fiona est passé à quelque 160 km au large de ce territoire britannique du milieu de l’océan Atlantique, sans qu’aucune victime ou de dégât majeur ne soit à déplorer. «Nous ne sommes pas hors de danger. N’empruntez pas les routes», a tout de même averti dans un tweet David Burt le premier ministre de ce tout petit archipel de 64’000 habitants et 54 km2.

Le fournisseur d’électricité Belco a rapporté que 15’000 des 36’000 foyers étaient toujours sans courant vendredi après-midi. Des habitants ont posté sur les réseaux sociaux des images d’inondations et de lignes de courant tombées au sol. «Ce matin (vendredi), il y a beaucoup de vent à l’extérieur», a déclaré à l’AFP Jason Rainer, propriétaire d’un magasin de souvenirs dans la capitale Hamilton. «On a eu quelques petits dégâts sur nos locaux, mais rien de grave», a-t-il déclaré, soulignant que quelques portes et fenêtres avaient été arrachées.

Isolé

Le territoire, situé à un millier de kilomètres des États-Unis et habitué aux ouragans, est l’un des lieux les plus isolés du monde, ce qui rend toute évacuation quasi impossible en cas d’urgence. Les habitants «tentent de le prendre comme ça vient. Et prient», a expliqué JoeAnn Scott, qui travaille dans un commerce à Hamilton. En raison de sa situation géographique, l’île principale avait donc pris les préparatifs au sérieux. Immeubles et maisons doivent en outre respecter des règles de construction strictes pour résister aux tempêtes.