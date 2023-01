Au Canada : 2,8 milliards de dollars de dédommagements pour les autochtones

Le gouvernement canadien a annoncé samedi un accord avec 325 communautés autochtones pour les dédommager à hauteur de 2,8 milliards de dollars canadiens (environ 2,1 mds USD) pour les sévices subis entre la fin du 19e siècle et les années 1990.

«Le Canada s'engage à réparer les préjudices collectifs causés par le système des pensionnats et la perte de la langue, de la culture et du patrimoine», a fait valoir dans un communiqué le ministère des Relations Couronne-Autochtones. Pendant près d'un siècle, quelque 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans 139 pensionnats, souvent régis par l'Eglise catholique, à travers le pays, où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture.