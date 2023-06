Chine: Le canard géant de retour avec son jumeau dans la baie de Hongkong

Dix ans après le succès de sa première visite, le canard géant jaune, œuvre de l’artiste néerlandais Florentijn Hofman devenue symbole de paix, a fait son retour vendredi dans la baie de Hongkong, cette fois en compagnie de son frère jumeau. «À l’heure des pandémies, des tensions politiques, je pense que c’est le bon moment pour que la chance soit de retour», comme si «deux canards c’était deux fois plus de chances», a déclaré Florentijn Hofman en présentant son installation flottante composée de deux canards gonflables de 18 mètres de haut.

Baptisée «Double Duck» (Double Canard), elle stationnera deux semaines dans le port, face au quartier financier de Central, au cœur de la baie de Hongkong. Ce sera «deux fois plus de plaisir, deux fois plus de bonheur», a souligné dans un communiqué l’artiste de 46 ans, qui assure que son œuvre «met l’accent sur l’amitié et la création de liens».