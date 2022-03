Maladie grave : Le cancer de Michael Douglas serait à un stade avancé

L'acteur américain Michael Douglas a confié mardi souffrir d'un cancer de la gorge à un stade avancé mais s'est à nouveau dit optimiste quant à sa guérison.

"Les pourcentages sont bons", a toutefois déclaré le fils de Kirk Douglas et mari de Catherine Zeta Jones. "Il semble que ce soit 80% et avec les certains hôpitaux et tout ça, cela s'améliore vraiment". Michael Douglas a expliqué que sa maladie était principalement due à l'alcool et au tabac.