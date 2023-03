Solidarité au Luxembourg: «Le cancer touche tout le monde, la famille, les amis»

Pour la première fois en trois ans, le Relais pour la Vie a eu lieu sans restriction sanitaire, ce week-end à La Coque . «C'est formidable. Tout le monde est content de se retrouver, de sentir cette ambiance unique», relatait ce dimanche, Lucienne Thommes, directrice de la Fondation Cancer. 13 169 personnes, réparties en plus de 500 équipes, se sont relayées durant 24 heures. «C'est beaucoup plus qu'avant la pandémie, grâce à la version connectée. Avant nous étions limités à 370 équipes à La Coque», ajoute-t-elle.

«Impensable de ne pas participer au Relais»

«On s'est relayé, même la nuit»

Olivia est venue à La Coque avec ses collègues de la CSSF. «C'est la 3 e année que je participe. C'est important de donner ce que l'on peut pour cette cause. Et puis il y a l'ambiance aussi, c'est toujours agréable. On s'est relayé pour couvrir les 24h du relais, même la nuit!».

Après avoir appris qu'une amie était atteinte d'un cancer, Séverine et son groupe d'amis ont décidé «de créer une équipe et de participer pour elle. Je trouve ça super de voir l'envie des gens et c'est pour la bonne cause. C'est vraiment chouette».