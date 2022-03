Selon une étude : Le cannabis ferait pousser les seins des hommes

Anthony Youn, un chirurgien esthétique américain, met en garde contre un méfait encore inconnu de la marijuana: le développement des mamelons chez les hommes.

En clair, le cannabis affecte les taux d'hormones, notamment les quantités de testostérone et d’œstrogène présentes dans le corps. «La gynécomastie survient lorsque le taux d’œstrogène excède celui de la testostérone, a précisé le Docteur Youn. Le corps répond en créant du tissu mammaire.» Selon le médecin, des études effectuées sur divers animaux ont montré que l'exposition au tétrahydrocannabinol (THC) génère une baisse du niveau de testostérone, résultant non seulement en une excroissance mammaire, mais diminuant également la taille des testicules et la quantité de sperme.