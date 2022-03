Au Luxembourg : Le cannabis illégal souvent infecté aux toxines

LUXEMBOURG - Le Laboratoire national de santé a analysé le cannabis illégal saisi par la police au Luxembourg. Les mycotoxines y sont nombreuses.

Ces champignons prolifèrent quand il fait chaud et humide, sur des plantes, graines, fruits et leurs produits dérivés. Leurs toxines, quand elles sont consommées avec les aliments, peuvent présenter un risque pour la santé. «Les effets des mycotoxines comprennent la dépression du système immunitaire, des affections neurotoxiques, le développement d’allergies, de pneumonies et même de cancers», expliquent les Dr Claude Schummer et Serge Schneider, du LNS.