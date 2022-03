Eglise au Luxembourg – Le cardinal Hollerich serait «malheureux en tant que pape»

Jean-Claude Hollerich, 63 ans, ne semble pas vouloir devenir le prochain souverain pontife. «Je serais très malheureux à un tel poste. Je suis très humain, je préfère lire un bon livre, écouter un peu de musique ou sortir avec des amis pour un bon repas. Or, un pape n’a plus tout cela!», constate le Luxembourgeois. En plus, «je ne serais nullement capable de faire un tel travail, je ne suis pas assez bon pour cela», glisse-t-il modestement. Le pape est élu par les cardinaux après le décès du précédent (ou le renoncement dans le cas de Benoît XVI) à l’occasion d’un processus bien défini. Les intéressés choisissent l’un des leurs en conclave à la majorité simple puis relative, mais aucune campagne électorale ni déclaration de candidature n'est prévue.