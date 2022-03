Le carnet n'ira pas loin, selon le petit-fils du peintre

Un descendant de l'artiste a estimé que le carnet de dessins de son grand-père volé au musée Picasso à Paris n'avait «aucun moyen de vivre ailleurs».

Le vol d'un carnet de 33 dessins au crayon signés Picasso et datant de 1917-24 dont la valeur est estimée à quelque huit millions d'euros a été découvert mardi au musée national Picasso.

Ce musée "a toujours fait l'objet d'une attention toute particulière. Sa directrice Anne Baldassari et ses équipes sont particulièrement vigilantes, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises", a-t-il indiqué. Il a évoqué deux mobiles: "la cleptomanie" de "gens qui passent, qui trouvent et qui prennent" ou bien l'espoir de revente sur le marché mais "ce marché est très compliqué".

"Dès le lendemain du vol, a-t-il expliqué, j'ai pris les mesures nécessaires pour prévenir les autorités, pour diffuser les images, et Internet aide beaucoup à diffuser les images, jusqu'au bout du monde: en moins de 24 heures, vous pouviez compter plus de mille sites Internet d'information qui reprenaient les images".

"Les œuvres et en particulier celles du musée Picasso sont particulièrement répertoriées et elles sont identifiables (...) la collaboration des différentes polices fait qu'il est très compliqué de vouloir voler et revendre", a-t-il ajouté.