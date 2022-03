Le cas Filippis indigne la presse européenne

La polémique gongle autour de l'interpellation de l'ex-directeur de la publication de Libération. La Fédération européenne des journalistes monte elle-aussi au créneau.

Sur le site de Libération, M. de Filippis (à droite) affirme avoir été arrêté sans ménagement et insulté devant l'un de ses deux fils, âgés de 10 et 14 ans, restés seuls. (afp)

Des "relents de chasse aux sorcières contre la presse". La Fédération européenne des journalistes (FEJ) a dénoncé en ces mots, lundi, l'interpellation vendredi de l'ex-directeur de la publication du journal français Libération Vittorio de Filippis. Quant au patron du quotidien, il dénonce une interpellation "scandaleuse". Laurent Joffrin déplore ainsi que "certains magistrats en abusent à l'instar de la juge Josié et pratiquent le mandat d'amener et la mise en détention bien au-delà de ce que veut l'esprit des lois".

Son constat est aussi sévère envers la police. Selon lui, "trop de policiers usent dans leur action d'une brutalité coupable et d'une attitude méprisante à l'égard des prévenus, surtout s'ils sont plus pauvres, moins instruits ou étrangers". Laurent Joffrin avance une explication à cette "reprise en main" de la presse. "Un discours politique de sécurité, qui l'emporte aujourd'hui sur celui des libertés, n'y est pas étranger", estime-t-il.

Sur le site du journal, M. de Filippis affirme avoir été arrêté sans ménagement et insulté devant l'un de ses deux fils, âgés de 10 et 14 ans, restés seuls alors qu'il était emmené. Interrogé au commissariat, il sera acheminé menotté au dépôt du TGI où il sera enfermé et déshabillé à deux reprises avant d'être conduit devant la juge, selon ses dires. Il sera relâché vers 11h30.