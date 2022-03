Littérature en France : Le cas Mélissa Da Costa ou comment vendre discrètement 600 000 livres par an

Cette ancienne chargée de communication a été la grande surprise du classement des dix auteurs les plus vendus en France en 2021: huitième place, 614 000 exemplaires.

Sans être connue des journalistes littéraires, et très peu du grand public, la Française Mélissa Da Costa a vendu l’an dernier plus de 600 000 livres: la discrétion réussit à cette romancière qui se décrit comme «instinctive». Cette ancienne chargée de communication a été la grande surprise du classement GfK des dix auteurs les plus vendus en France en 2021: huitième place, 614 000 exemplaires.