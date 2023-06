Anniversaire: «Le Casino 2000, c'est 40 ans d'âge et de succès»

MONDORF – Le seul établissement du genre au Luxembourg, qui fête son quarantième anniversaire, a su se diversifier pour durer dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Guido Berghmans assure être prêt pour l'avenir. Editpress

S'il a fêté le quarantième anniversaire de son existence en avril, c'est cette semaine que le Casino 2000 célèbre officiellement sa quatrième décennie. Mardi, ce sont les employés et les retraités de la maison qui ont été conviés à une cérémonie. Mercredi et jeudi, ce sont près de 800 personnes, clients, politiques et partenaires, qui sont attendus dans l'un des lieux phares de la ville de Mondorf.

Des célébrations à la hauteur de ce que représente aujourd'hui une institution, unique en son genre au Luxembourg. «40 ans d'âge, mais aussi et surtout 40 ans de succès. Nous sommes aujourd'hui 4 fois plus grands que lorsque nous avons ouvert et nous continuons aujourd'hui de grandir» se réjouit son directeur Guido Berghmans, arrivé en 1984.

Le «centre de divertissement» qui accueille un casino, deux bars, deux restaurants, deux hôtels et une salle de spectacle, mise aujourd'hui beaucoup sur sa programmation événementielle, pour laquelle il vient de recruter une nouvelle collaboratrice. «Nous sommes prêts pour le futur et armés pour face à une concurrence de plus en plus féroce» ajoute le directeur Guido Berghmans, qui promet une année 2024 riche en nouveautés, et qui assure que ses équipes connaissent la recette pour traverser les époques.