Casino 2000 : Le Casino 2000 vous donne rendez-vous pour sa première soirée de stand-up

Partez à la découverte de deux jeunes talents, Shayan et Grek, L'essentiel vous offre deux places.

Spectacle

Nouveau rendez-vous au Purple Lounge avec l’univers du stand-up et la découverte de deux jeunes talents, Shayan et Grek.

SHAYAN a débuté au théâtre à Rumelange. Il a fait ses premières expériences de stand-up en anglais, luxembourgeois et français. Le tout premier spectacle de stand-up en langue luxembourgeoise, lancé en janvier 2020, fut un énorme succès. En octobre 2022, SHAYAN a joué son 90e spectacle au Royal Comédie Club, où il a fait la première partie de Roman Frayssinet, Charly Nyobé et Anne Boissard. Selon SHAYAN, la comédie stand-up c’est comme un combat de boxe: faire de son mieux, pour ne pas prendre un coup sur le nez.

Selon GREK, le monde dans lequel on vit est bien assez dingue et il vaut mieux en rire. C’est avec cette philosophie en tête qu’il monte sur scène et vous parle de son quotidien. Venez découvrir avec nous son monde insolite.