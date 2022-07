En Suisse : Le casse-tête du démontage des stations de ski fermées

La Suisse fait, depuis plusieurs années, face à la fermeture de petits domaines skiables, qui subissent les difficultés économiques de la branche. La loi exige leur démontage.

Suisse «pas prête»

Derrière ces discussions pouvant durer des années, la douloureuse question de l'après-ski alpin, qui a fait la richesse de vallées entières pendant des décennies. S'il assure «étudier plusieurs solutions» pour «se débarrasser de (cette) verrue», le maire estime les coûts trop importants pour son village de 200 habitants. Il faudrait entre 1,8 et 2 millions de francs suisses (environ 2 millions d'euros) pour démolir stations de départ et d'arrivée, démonter les pylônes et dépolluer le site, situé entre 1.950 et 2 800 mètres d'altitude. Le canton du Valais, lui, envisage de recourir à l'armée pour limiter les frais.