Observation de castors – Le castor repeuple tout doucement les cours d'eau au Luxembourg

L'Administration de la nature et des forêts s'est intéressé de près à la population des castors au Grand-Duché. Ben Birchall/DPA

Depuis une dizaine d'années seulement, le castor a fait son retour au Grand-Duché. Longtemps chassé entre autres pour sa fourrure, le rongeur avait, pendant près de deux siècles, disparu du territoire avant de repeupler peu à peu le pays. En 2009, la population s'élevait à 39 castors.

En 2021, l'Administration de la nature et des forêts a réalisé un monitoring à l'échelle nationale afin de réévaluer leur nombre au Luxembourg. L'analyse des données a permis de répertorier 80 territoires de castors à travers le pays. Cependant, l'Administration de la nature et des forêts part du principe qu'il existe d'autres territoires inconnus et invite les citoyens à signaler toute activité de castors.

«Une espèce clé qui présente de nombreux avantages»

À l'heure actuelle, le castor est essentiellement établi dans le lac de la Haute-Sûre, dans l'Alzette, l'Eisch et l'Attert. Selon l'Administration de la nature et des forêts, une extension de sa population est souhaitable, car l'espèce a un effet positif sur les habitats aquatiques ainsi que sur la faune et la flore qui en dépendent.

Le castor ferait donc partie d'une «espèce clé qui présente de nombreux avantages pour la biodiversité et pour la protection des cours d'eau». Toutes les informations nécessaires relatives à l'animal et à sa protection se trouvent dans le bulletin technique intitulé «Plan d'action et de gestion relatif au castor au Luxembourg», prévu à cet effet.