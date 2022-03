Marée noire aux Etats-Unis – Le «Catamar», un bateau dépollueur pour aider BP

Marée noire aux États-Unis : Le «Catamar», un bateau dépollueur pour aider BP

Le PDG de l'entreprise française Ecocéane qui propose depuis plusieurs semaines à BP le prêt d'un prototype de bateau dépollueur se rend vendredi en Louisiane alors que les USA ont demandé l'aide internationale.

«Je pars vendredi en Louisiane», a déclaré Eric Vial, président de l'entreprise bretonne Ecocéane, joint au téléphone par l'AFP. «Nous discutons avec BP et nous avons une option de départ pour le 13 juin, qui peut être accélérée», a-t-il ajouté. La France va proposer l'envoi de neuf bateaux, dont celui de l'entreprise, le «Catamar», selon M. Vial.

Selon ses concepteurs, il présente l'avantage d'éviter l'émulsion (mélange du pétrole et de l'eau) qui complique le ramassage et d'agir plus vite que ne le font les autres navires dépollueurs existants.