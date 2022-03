Guerre en Ukraine : Le cauchemar de la guerre urbaine se profile

Près de deux semaines après le début de l’invasion russe, la perspective d’un assaut de grande envergure sur des villes ukrainiennes prend corps.

Combats brutaux, destructions massives, lourdes pertes civiles et militaires: la guerre urbaine que les Russes menacent d’engager en Ukraine est un cauchemar pour les armées et une tragédie sanglante pour les populations prises au piège. Près de deux semaines après le début de l’invasion russe, la perspective d’un assaut de grande envergure sur des villes ukrainiennes prend corps.

«On va sans doute vers des encerclements, avec des pseudo-évacuations et des bombardements, une gestion par à-coups des convois de médicaments et d’alimentation; ça va produire un nombre considérable de victimes civiles», estimait dimanche un haut gradé français.

Lourdes destructions et souffrances des civils

Moscou a annoncé mardi l'instauration d'un cessez-le-feu pour permettre l’évacuation de civils en provenance de Soumy, ainsi que des villes assiégées de Kharkiv (nord-est), Tcherniguiv (nord) et Marioupol (sud), ravagées par les bombardements. Les habitants de la capitale, Kiev, eux, attendent fébrilement le déclenchement d'une offensive des forces russes qui encerclent la ville, et le stratégique port d’Odessa risque aussi d’être attaqué, ravivant les images d’Alep et de Grozny, anéanties par les bombes russes ces dernières décennies.