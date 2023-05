Secte au Kenya : Le cauchemar de la soeur d’un adepte accusé d’avoir affamé ses enfants

Quand le petit frère de Roseline Asena a arrêté de boire, après avoir rejoint la secte évangélique kényane dirigée par Paul Nthenge Mackenzie , elle a loué ce pasteur pour l’avoir «sauvé» de l’alcoolisme. Elle n’imaginait pas que 20 ans plus tard, Kevin Sudi Asena serait accusé d’avoir aidé à affamer des dizaines de fidèles, y compris sa femme et ses enfants, dans ce qui est désormais appelé «le massacre de la forêt Shakahola».

La famille a désespérément tenté de convaincre l’ancien mécanicien de quitter cette église, pour laquelle il avait déménagé du comté de Vihiga, dans l’ouest du Kenya, à la ville côtière de Mombasa, à 800 kilomètres de là. En 2019, lorsque le prédicateur a fermé son église et demandé à ses fidèles de venir dans le village reculé de Shakahola, Kevin n’a pas hésité. «Il a dit qu’il ne voulait pas de sa terre et de sa maison, qu’il allait voir Jésus», relate Roseline Asena: «Quand il est parti, il était déjà fou».

Kevin Asena et les «hommes de main» chargés de surveiller, armés de gourdins et de machettes, les fidèles, «semblaient bien nourris, contrairement aux victimes souffrant de malnutrition sévère», selon des documents judiciaires consultés par l’AFP. Sa femme, qui a donné naissance dans la nature à leur plus jeune enfant il y a un an, un petit garçon nommé Syla, a été retrouvée seule, le corps très amaigri. Elle reçoit désormais une assistance psychiatrique. Personne ne sait encore si les enfants sont vivants.