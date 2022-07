Dune du Pilat: Le célèbre camping des Flots Bleus réduit en cendres

Les deux gigantesques incendies qui sévissent depuis le 12 juillet en Gironde ont brûlé plus de 19 000 hectares de forêt et leurs fumées et odeurs, poussées par le vent, ont été ressenties dans la nuit à Bordeaux et plus au nord. Le brasier a été particulièrement actif pendant la nuit à La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, où près de 2 000 hectares supplémentaires ont été détruits par le feu, pour un total de 6 500 hectares depuis une semaine selon la préfecture. À Landiras, dans le sud du département, 12 800 hectares ont été dévorés par les flammes.