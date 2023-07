Sotheby's: Le célèbre «pull moutons» de Ladi Di vendu aux enchères

CTVNews

Les looks de Lady Diana ont été scrutés à la loupe dès qu’elle a mis un pied dans la famille royale. Elle a appris au fil des années à aiguiser son sens de la mode, jusqu’à devenir une icône. Et pourtant. Les observateurs l’ont parfois descendue et moquée pour des choix jugés has been et qui sont aujourd’hui devenus iconiques. Tel le fameux «pull moutons» porté par la princesse en juin 1981, quelques mois après ses fiançailles avec Charles lors d’un match de polo. Diana arborait un pull rouge parsemé de moutons blancs et d’un mouton noir en plein milieu.

Une tenue qui fait la une de nombreux journaux et qui sera vendue aux enchères en septembre prochain. Sotheby's estime qu’il pourrait trouver preneur entre 50 000 et 80 000 dollars.

Oublié au grenier

«En combinant des pièces de créateurs haut de gamme avec des vêtements de tous les jours plus accessibles, le style de Diana a conduit à une vague d'imitation et d'admiration - qui reste inébranlable à ce jour - laissant une marque indélébile sur le monde de la mode et consolidant la princesse en tant qu'icône dans l'histoire de la mode», a confié à Vogue Cynthia Houlton, responsable mondiale de la mode et des accessoires chez Sotheby's. «Ce vêtement exceptionnel, méticuleusement conservé, porte les murmures de la grâce, du charme et de son sens aigu de la mode de la princesse Diana».

Jusqu’ici, le pull avait été conservé par Sally Muir et Joanna Osborne, les fondatrices de Warm & Wonderful. Quelques semaines après l’avoir porté la princesse leur avait demandé à le faire réparer mais les créatrices avaient préféré lui en refaire un et avait remisé l’ancien dans un grenier, durant des décennies et l’avaient oublié.

«En mars, alors que nous fouillions dans le grenier à la recherche d'un ancien modèle, nous avons repéré une petite boîte», ont-elles déclaré dans un communiqué. «À l'intérieur, caché à côté d'un couvre-lit en coton, se trouvait le pull en mouton rouge original de Diana datant de 1981. Aujourd'hui, près de quatre décennies plus tard, ce pull unique en son genre est prêt à se retrouver entre les mains d'un collectionneur chanceux».

Une robe adjugée 604 800 dollars

Nul doute que ce pull trouvera preneur et à un prix assez élevé, les vêtements de la princesse s’arrachant à des prix exorbitants. En janvier dernier, une robe signée Victor Edelstein a été adjugée 604 800 dollars. Et les accros de la mode ne s’y trompent pas: Kim Kardashian a acheté la croix de Naim Attallah, un des bijoux les plus précieux de la princesse, pour la modique somme de 197 000 dollars.

À noter que pour ceux qui n’ont pas les moyens de participer aux enchères, Warm & Wonderful propose le pull «édition Diana» pour (toute de même) 248 dollars.