Contern ne peut toujours pas accueillir les réfugiés

Des migrants qui dorment sous le pont Adolphe, des associations qui crient au scandale tandis que le ministère de l'Immigration et de l'Asile justifie la priorité donnée aux femmes et aux enfants: la question de l'hébergement des primo-arrivants a déclenché une nouvelle polémique.

Et si le gouvernement a annoncé l'ouverture pour fin novembre de 600 lits à Luxexpo, que sont devenus les 1 000 envisagés en mars 2022 dans un entrepôt de la zone industrielle Weiergewan de Contern? À l’époque, dans le contexte de l'afflux de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, 500 lits, des machines à laver, un espace cuisine et même des sanitaires - ayant nécessité d’ouvrir le toit pour être posés - avaient été installés dans le bâtiment. Mais des questions de sécurité avaient stoppé net le projet et poussé le ministère à trouver d'autres solutions. Redéployant même, dans d’autres structures, les équipements initialement installés à Contern.