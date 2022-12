Colis au Luxembourg: Le centre de tri de Post Luxembourg carbure à plein régime

24 heures sur 24, 6 jours sur 7, les équipes de Post Luxembourg se relaient au centre de tri de Bettembourg. «Pendant la journée, on s'occupe uniquement des colis», souligne David Badois. «Pendant la nuit, on trie pour nos livreurs, nos facteurs et le PackUp. Au matin, tout est prêt pour partir en distribution avec les colis qui sont arrivés le jour précédent. Tout le monde donne un coup de main. Même ceux qui sont dans les "bureaux" viennent sur le "terrain". On se serre tous les coudes pour satisfaire la demande de nos clients».

Par rapport au reste de l'année, l'unique centre de tri de Post Luxembourg carbure à plein régime avec plus de 200 employés. «À partir de mi-novembre, c'est le début de la haute saison», confirme David Badois. «Dès que le Black Friday débute, on doit faire face à 50% de volume en plus que lors du reste de l'année. Juste après le Black Friday, c'était notre plus grosse journée avec plus de 42 000 colis. En moyenne, fin décembre, on traite 30 000 colis par jour. En courrier, on tourne entre 450 000 et 500 000 lettres par jour».