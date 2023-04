Le centre des Etats-Unis frappé par une tempête meurtrière

Getty Images via AFP

Des violentes tempêtes ont frappé vendredi le centre des États-Unis. Des tornades ont tué trois personnes dans l’Arkansas, au sud, tandis que dans l’Illinois, l’effondrement partiel d’un théâtre sous le coup de violents orages a fait au moins un mort et 28 blessés, selon les autorités.

Dans l’Arkansas, deux personnes sont mortes dans la petite ville de Wynne, a déclaré lors d’une conférence de presse la gouverneure Sarah Huckabee Sanders, qui a déclenché l’état d’urgence et déployé une centaine de gardes nationaux. «Le centre de l’Arkansas a subi des dégâts importants», a-t-elle tweeté.

«Totalement choquée»

Par ailleurs, le comté de Pulaski, qui englobe la capitale de l’Arkansas Little Rock, durement touchée par une tornade, a confirmé un troisième décès. «Environ 30 personnes ont été transportées dans les hôpitaux» de la ville, a dit de son côté à la presse le maire de Little Rock, Frank Scott. Le service météorologique national (NWS) a émis des alertes aux tornades pour certaines régions des États voisins comme le Tennessee, l’Illinois et l’Iowa.