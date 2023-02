Au Luxembourg: Le centre Lunata cherche des alternatives en attendant la décision du ministère

La salle de naissance a été transformée en espace pour les ateliers. L'essentiel

«Là, on a noté les noms des bébés qui sont nés chez nous», montre Anne Dahm, sage-femme et fondatrice du centre Lunata de Bertrange. C'est la petite Athéna, née le 22 octobre dernier, qui sera le dernier bébé 2022 du premier centre de périnatalité du pays. Depuis le 6 décembre le cabinet, qui a ouvert en septembre dernier, ne peut plus organiser d'accouchement faute de cadre légal, selon le ministère de la Santé.

Les sages-femmes fondatrices du centre peuvent continuer d’exercer à l’extérieur, poursuivre des activités mais pas accoucher. Une décision regrettée par les professionnelles de santé qui cherchent des alternatives en raison du «loyer à payer». «La grande pièce avec un grand lit, autrefois dédiée aux naissances, a été transformée pour accueillir des ateliers de massage pour les bébés, nous explique Anne Dahm. On poursuit les suivis prénataux, les consultations de kinésithérapie, les ateliers postpartum ou allaitement». «On essaie de faire quelque chose de bien de cet endroit et d'être présentes pour les femmes», assure la sage-femme.

Athéna est le dernier bébé du centre. (NDLR: le petit Harone, qui devait naître au cabinet, a finalement été mis au monde à l'hôpital) L'essentiel

Le ministère de la Santé s’est exprimé en séance publique à la Chambre des députés sur l’affaire le 7 février dernier. Un groupe de travail a été mis en place pour «identifier les enjeux, les éventuels avantages, inconvénients ou risques associés aux accouchements extrahospitaliers», a indiqué Paulette Lenert. Pour justifier l'interdiction de naissance, le ministère s’est référé à une loi de 2018 précisant que tout service obstétrique doit être, entre autres, lié à un service de soins intensifs et un service de néonatologie. «Quand on a ouvert le centre, nous nous sommes basées sur les recommandations des pays voisins et nous y avons réfléchi longtemps. Nous n’avons pas ouvert un espace n’importe comment. Nous avons cherché un endroit assez proche du CHL, au rez-de-chaussée avec accès facile pour les futures mamans, atteste Anne Dahm, qui rappelle que le cabinet de Bertrange est avant tout destiné aux grossesses physiologiques «où tout se passe bien».

Une première réunion du ministère a déjà eu lieu début janvier. Mais pour le centre Lunata, l'échange n'est pas optimal. «On voudrait qu’il y ait plus de communication, on en manque un peu en ce moment». Le groupe de travail doit établir des conditions générales «que nous n’avons pas, nous nous référons donc à celles de l’Allemagne et de la France», a précisé Paulette Lenert. «Une première étape pour le Luxembourg serait d'avoir des lignes directrices claires qui encadrent les naissances et, à partir de là, on pourra discuter davantage de l'opportunité d'emmener un nouvel acteur dans le milieu». Au total, trois bébés sont nés au centre, avant l’arrêt total des accouchements. «La maman doit avoir le choix d’accoucher comme elle le souhaite, précise la fondatrice. J’espère qu’on pourra refaire des accouchements ici».