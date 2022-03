Antilles françaises : Le cercueil de Johnny est menacé par le sable

La sépulture du chanteur Johnny Halliday, mort il y a deux ans, est au centre d'une nouvelle passe d'armes entre sa veuve, Laeticia, et sa fille Laura.

«Le sable de mer, très agressif et très corrosif (...) pourrait altérer de façon significative le bois du cercueil, ce à quoi nous pouvons ajouter le danger des gros crabes de terre très nombreux dans le cimetière de Lorient», assure l'avocat, citant le fossoyeur en chef des cimetières de Saint-Barthélemy. Celui-ci a écrit le 18 décembre, à la veuve pour l'avertir des «risques de laisser (le cercueil) plus longtemps à même le sable». «Il existe à ce jour une obligation juridique et une urgence éthique à ce que ce déplacement puisse être autorisé et accompli sans délai», insiste Me Gauer, évoquant une «urgence absolue».