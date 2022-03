Le cerveau d’un singe dans un robot humanoïde

Des chercheurs japonais et américains ont conçu un robot humanoïde dont les deux jambes sont activées à distance par les signaux détectés dans le cerveau d'un singe.

Cela pourrait à terme permettre à des handicapés de se mouvoir. Cette prouesse, qui allie robotique et neurosciences, a été annoncée mercredi par l'Agence de la Science et des Technologies japonaise et l'Université Duke aux Etats-Unis.