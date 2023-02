Aide internationale: Le CGDIS à la rescousse de la Turquie après le séisme

Alain Lang et Joé Beckius, du CGDIS, font partie d'une équipe de plus de 50 personnes.

Rétablir les services de télécommunications dans la région d'Hatay (Turquie), suite au terrible séisme de la semaine dernière. Voilà la mission de deux membres de l'Humanitarian Intervention Team (HIT) du CGDIS au sein de l'équipe des Nations unies, chargée de l'évaluation et de la coordination des catastrophes, Alain Lang et Joé Beckius.

«À notre arrivée, la semaine dernière, il y avait encore probablement du réseau mais il y avait tant de gens au téléphone qu'il était surchargé et on ne pouvait pas compter dessus. Nous avons aussi apporté des téléphones satellites et système de secours pour l'électricité, car le réseau tombe tout le temps en panne», racontent-ils. La plateforme de télécommunication mobile par satellite «emergency.lu» est en place depuis jeudi dernier, et permet d'établir les connexions Internet.