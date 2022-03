Secours : Le CGDIS se rapproche des secours français

LUXEMBOURG - Trois protocoles ont été signés vendredi entre le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) et différents partenaires français.

Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) a signé vendredi trois protocoles locaux d’exécution avec le Service départemental d’incendie et de secours de la Meurthe et Moselle (SDIS54), le Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle (SDIS57), l’Agence régionale de santé Grand Est et les centres hospitaliers régionaux de Nancy et de Metz.