Le Chacaltaya, un glacier qui est mort en accéléré

Image forte du réchauffement climatique fatal aux glaciers, le Chacaltaya est mort en quinze ans!

Le Chacaltaya, ce géant de Bolivie où l’on venait skier il y a quinze ans sur «la piste la plus haute du monde» (5300m) et où l’on se presse à présent pour voir les derniers mètres carrés de neige. Quelques pylônes de remontée mécanique surplombent en rouillant un versant pelé et caillouteux.

Et une nappe de glace neigeuse de 50 m2 donne une faible idée de ce qu’ont pu être les 1 600 m2 de Chacaltaya dans les années 50. «Il ne reste plus qu'une petite base de glace en train de disparaître et qui ne va pas durer plus d’un an», se désole Alfredo Martínez, guide vétéran. À 74ans, il a vu fondre «son» Chacaltaya.

«C’est un glacier mort», explique Edson Ramírez, glaciologue. Des équipes, qui suivent ce massif depuis quinze à vingt ans, avaient prévu la disparition du Chacaltaya à l’échéance 2015.