Le champion de France met fin au règne de Meisen à Pétange

La fin d’une hégémonie. Vainqueur des six dernières éditions du cyclo-cross international de Pétange, l’Allemand Marcel Meisen a laissé son trône à Joshua Dubau ce dimanche. Deuxième l’année passée, le champion de France a parfaitement profité de la mauvaise forme de Meisen. Diminué par un virus, l’Allemand a tout de même tenu à participer et termine loin du compte.

Sur un parcours très gras, Joshua Dubau s’est rapidement isolé avec le Belge Gerben Kuypers. Les deux coureurs ont fait presque toute la course en tête et n’ont pas arrêté de s’attaquer. « Gerben a subi une crevaison à un tour et demi de l’arrivée, c’est ce qui m’a permis de revenir sur lui et de prendre l’avantage, explique le Français. Ensuite, il a fait un très gros dernier tour. Il est revenu vraiment pas loin avant la ligne d’arrivée, mais j’ai su gagner quelques secondes dans le final pour éviter un sprint». Un autre Dubau complète le podium puisque son frère jumeau, Lucas, termine 3e.