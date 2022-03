Au Japon : Le champion de sumo bagarreur a été inculpé

Le grand champion de sumo déchu Harumafuji a été inculpé et devrait écoper d'une amende pour avoir violemment agressé un rival lors d'une soirée arrosée en octobre.

Âgé de 33 ans et de nationalité mongole, Harumafuji a été inculpé «par voie sommaire», ce qui signifie qu'il devra probablement s'acquitter d'une amende, d'un montant encore non précisé, au lieu de faire face à un procès, a déclaré à l'AFP un porte-parole du parquet de Tottori (ouest). Le parquet s'est montré clément après avoir estimé le niveau de gravité des blessures de sa victime, et avoir apprécié le fait que le grand champion de sumo (yokozuna) a déjà pris ses responsabilités, d'une certaine manière, en mettant un terme à sa carrière il y a un mois, selon l'agence de presse Jiji.