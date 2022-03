Football : Le champion du monde a tremblé face à l'Islande

L'équipe de France est revenue de loin, jeudi soir en amical, face à l'Islande à domicile (2-2). Dans le même temps, le Portugal s'est imposé en Ligue des Nations en Pologne (2-3).

Kylian Mbappé a sauvé les champions du monde français face à l'Islande (2-2), jeudi soir en match amical à Guingamp. L'attaquant du PSG, sur le banc pendant plus d'une mi-temps, a provoqué dès son entrée un but contre son camp puis transformé un penalty, dans les cinq dernières minutes, pour sauver du ridicule la France, championne du monde, et arracher le nul. La France affrontera l'Allemagne, mardi, pour le compte de la Ligue des Nations.