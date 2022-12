Divertissement : Le champion du monde de magie est strasbourgeois

Peu connu du grand public, Marc Bittar, 28 ans, alias Markobi, est pourtant une sommité dans son domaine, la magie des cartes: au Fism 2022, la plus grande compétition internationale de magie, il est monté sur la plus haute marche du podium. «C'est un peu l'équivalent des Jeux olympiques de la magie: c'est organisé une fois tous les trois ans, dans un pays différent... être arrivé à ce niveau-là, dans mon domaine, c'est un accomplissement», explique ce Strasbourgeois d'origine syro-libanaise.

Depuis la création de la Fism en 1948, c'est seulement la deuxième fois qu'un Français remporte le titre dans la catégorie reine, après Jean-Jacques Sanvert en 1979. Pour en arriver là, Marc Bittar a pris des chemins de traverse, apprenant la magie sur le tas, dans la rue, et refusant de s'inscrire dans un club pour «éviter d'être formaté». Ses premiers tours, c'est un cousin qui les lui enseigne, alors qu'il a huit ans. Le déclic intervient véritablement dix ans plus tard, en visionnant une démonstration de magie sur Internet. Il tente de reproduire le numéro avec des cartes qu'il trouve dans le bureau de ses parents.

«Je n'étais pas très investi»

«Au bout d'un mois à m'exercer, je vais à la gare. Je passe tout l'après-midi dehors, j'hésite pendant des heures, et finalement je me lance et je fais mon tour à un inconnu. Bon, c'était médiocre, mais c'est comme ça que ça a commencé», se remémore-t-il. Il recommence le lendemain, puis les jours suivants, jusqu'à s'autoriser, quelques mois plus tard, à entrer dans les bars et les boîtes de nuit, pour ce qu'il appelle ses «nuits magiques». «Je faisais de la magie partout et avec tout le monde, les touristes à l'arrêt de bus, les amoureux cachés derrière une porte. J'ai commencé à aller dans d'autres villes, à Lyon, à Marseille, à l'étranger».